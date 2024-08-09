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İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım kararı

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#İstanbul#İETT#Pendik
İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 10:22

Pendik’te bir binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsü çekilerek binanın yıkım işlemleri için çalışmalar başlatıldı.

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İstanbul'un Pendik İlçesi, Vatan Caddesi üzerinde 7 Ağustos'ta kontrolden çıkan İETT otobüsü dükkana girerek, 4 katlı bir apartmana zarar vermişti. 54 kişinin yaşadığı bina güçlendirilerek İETT otobüsü vinç yardımıyla çekildi. Kazaya karışan otobüsün çekilmesinin ardından ekipler, 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.

İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım kararı

Yapılan çalışmalar sonucunda zarar gören 4 katlı apartmanın yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmaları için olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekipleri, zabıtanın yanı sıra yıkımı gerçekleştirecek olan iş makineleri de getirildi. Yıkımı gerçekleştirecek ekiplerin rahat çalışması ve yıkım alanına vatandaşların girmemesi için ekipler tarafından çevreye bariyerler koyuldu.

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İETT otobüsünün çarptığı bina için yıkım kararı

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#İstanbul#İETT#Pendik

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