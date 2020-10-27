İETT otobüsünün arkasında çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan'da meydana geldi. Yol üzerinde seyreden sürücü, İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan iki çocuğu fark etti. Çocukların tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasına kaydetmeye başladı. Seyir halindeki İETT otobüsünün yanına kadar giden sürücü, çocukları ve şoförü korna çalarak uyarmaya çalıştı. Kendilerine çalınan kornaları dikkate almayan çocuklar, gülerek tepki verdiler.