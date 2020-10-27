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Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

İETT otobüsünün arkasında çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

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İETT otobüsünün arkasında çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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EYÜPSULTAN'da, patenli iki çocuğun İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, arkadan gelen sürücünün kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan'da meydana geldi. Yol üzerinde seyreden sürücü, İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan iki çocuğu fark etti. Çocukların tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kamerasına kaydetmeye başladı. Seyir halindeki İETT otobüsünün yanına kadar giden sürücü, çocukları ve şoförü korna çalarak uyarmaya çalıştı. Kendilerine çalınan kornaları dikkate almayan çocuklar, gülerek tepki verdiler.

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