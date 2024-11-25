İETT otobüsünü çalıp satmaya kalkıştılar

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İETT şoförü tarafından 17 Kasım’da 12.00 sıralarında Kağıthane Otobüs Garajı’na park edilen otobüs, 18 Kasım sabahı yerinde bulunamadı. Takip sistemi üzerinden yapılan kontrollerde, aracın üzerindeki elektronik sistemlerin hâlâ aktif olduğu ve GPS sinyaliyle Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi’ndeki bir adreste bulunduğu tespit edildi. Hatta şüphelilerin otobüsü kontrol ederken ki halleri de kameraya yansıyordu. Durumun ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

OTOBÜS PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Adrese düzenlenen operasyonda otobüs, otomobil parçaları satan bir işletmede bulundu. Ancak otobüsün kart basma ünitesi de dahil olmak üzere birçok elektronik parçasının söküldüğü belirlendi.

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Operasyon kapsamında Salih H., 14 suç kaydı bulunan işletme sahibi Z.A.Ö., 1 suç kaydı bulunan Murat H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Z.A.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Murat H. ve Salih H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.