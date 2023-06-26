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İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı

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#İETT#İstanbul#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İETT otobüsüne balta ile saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 00:08

İstanbul Fatih'te bir İETT otobüs şoförü aynasına çarptığını öne sürdüğü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırmış ve otobüsün ön camına zarar vermişti. Emniyetin yaptığı çalışmanın ardından gözaltına alınan Y.K. isimli İETT şoförü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 NL 7518 plakalı otobüsü kullanan İETT şoförü cadde üzerinde ilerlerken 34 HO 1844 plakalı başka bir İETT otobüsünün aynasına çarptı. Otobüsünün aynasına çarpılmasına sinirlenen Y.K. isimli İETT şoförü, aracından aldığı baltayla diğer otobüs şoförü A.P.'ye saldırdı. Y.K., A.P.'nin kullandığı otobüsün ön camına da zarar verdi. Emniyetin yaptığı çalışmanın ardından Y.K. isimli İETT şoförü gözaltına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 08.15 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak, "Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkiinde meydana gelen "kavga" olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda, olay öncesi A.P. (45) isimli sürücü şahsın sevk ve idaresindeki toplu taşıma aracı ile Y.K. (45) isimli şahsın sevk ve idaresindeki toplu taşıma aracının kazaya karıştığı ve kaza sonucunda Y.K. isimli şahsın kullandığı otobüsün aynasının kırıldığı belirlenmiş, kaza sonrası Y.K. isimli şahsın diğer otobüsün ön camına hasar verdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili Y.K. isimli şüpheli şahıs, olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alınmış ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. Y.K.'nın şoförlük belgeside İBB tarafından iptal edildi.

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#İETT#İstanbul#İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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