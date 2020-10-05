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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.10.2020 - 19:22 | Son Güncelleme:

İETT otobüsündeki yangın paniği!

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İETT otobüsündeki yangın paniği!
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Arnavutköy’de içerisinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Arnavutköy Membaa mevkiinde meydana gelen olayda bir İETT otobüsünün motor kısmında seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Yolcuların kontrollü bir şekilde indirildiği otobüsteki yangına ilk müdahaleyi aynı güzergahtaki diğer İETT otobüslerinden temin edilen yangın tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

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