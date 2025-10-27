×
HABERLERGündem Haberleri

İETT otobüsündeki görüntüler tepki çekmişti! Şoförün görevine son verildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 12:13

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan otobüsün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı. 

Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. 

İETT otobüsündeki görüntüler tepki çekmişti Şoförün görevine son verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan şekilde araç kullandığına ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın, ÖZULAŞ Toplu Taşıma Şirketi’ne ait bir özel halk otobüsünde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir." ifadesine yer verildi.

#İETT#Otobüs Şoförü#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

