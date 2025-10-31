İETT otobüsündeki cinayet kamerada: Defalarca bıçaklayıp öldürdü

Haberin Devamı

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan Metin K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle Kazım Özturlay'a bıçakla saldırdı.

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özturlay'ın yardımına otobüs şoförü Ersin Bozdağ koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan Bozdağ da yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞLI ADAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazım Özturlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan otobüs şoförü Ersin Bozdağ ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saldırgan Metin K.'nın da yaralandığı ve aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Öte yandan Metin K.'nın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.