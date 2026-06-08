×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İETT otobüsündeki acı olay kamerada: Ayaktaki yolcu düşerek yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İETT#Kaza
İETT otobüsündeki acı olay kamerada: Ayaktaki yolcu düşerek yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 12:19

İETT otobüsündeki talihsiz olay 81 yaşındaki yolcunun hayatına mal oldu. Ayakta seyahat eden emekli mühendis Ender Eliçin (81), dengesini kaybederek yere düştü. Omuriliğinden ağır yaralanan Eliçin, kaldırıldığı hastanede ertesi gün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şoför, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Haberin Devamı

Olay, Poligon Mahallesi-Kabataş hattında sefer yapan 58A numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste ayakta seyahat eden Ender Eliçin, ön kapıya yakın bölümde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Eliçin’in düştüğünü fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

İETT otobüsündeki acı olay kamerada: Ayaktaki yolcu düşerek yaşamını yitirdi

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliçin’e ilk müdahaleyi yaptı. Omuriliğinden ağır yaralandığı belirlenen Eliçin, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eliçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİstanbulda iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istedilerİstanbul'da iş insanını kaçırıp 3 milyon lira fidye istedilerHaberi görüntüle

İETT otobüsündeki acı olay kamerada: Ayaktaki yolcu düşerek yaşamını yitirdi

ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI, OLAY ANI KAMERADA

Olayın ardından polis ekipleri otobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, olay sırasında otobüsün hızının düşük olduğu belirlendi. İfadesi alınan otobüs şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İETT otobüsündeki acı olay kamerada: Ayaktaki yolcu düşerek yaşamını yitirdi

 

Gözden KaçmasınGörenler gerçek sandı, polis operasyonuyla yakalandı: Meğer oyuncakmışGörenler gerçek sandı, polis operasyonuyla yakalandı: Meğer oyuncakmışHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İETT#Kaza

BAKMADAN GEÇME!