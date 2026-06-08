İETT otobüsündeki acı olay kamerada: Ayaktaki yolcu düşerek yaşamını yitirdi

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Olay, Poligon Mahallesi-Kabataş hattında sefer yapan 58A numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüste ayakta seyahat eden Ender Eliçin, ön kapıya yakın bölümde bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Eliçin’in düştüğünü fark eden otobüs şoförü aracı durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eliçin’e ilk müdahaleyi yaptı. Omuriliğinden ağır yaralandığı belirlenen Eliçin, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eliçin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

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ŞOFÖR SERBEST BIRAKILDI, OLAY ANI KAMERADA

Olayın ardından polis ekipleri otobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, olay sırasında otobüsün hızının düşük olduğu belirlendi. İfadesi alınan otobüs şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.