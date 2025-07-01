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İETT otobüsünde yumruklu kavga, o anlar kamerada

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#İETT Kavgası#Yumruklu Kavga#Sokak Kavgası
İETT otobüsünde yumruklu kavga, o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 21:05

Küçükçekmece'de İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kişi arasında kavga çıktı. Sokakta kavgaya devam eden iki kişi, kıyafetleri yırtılmış halde kameraya böyle yansıdı.

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İstanbul - Küçükçekmece'de İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kişi arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran 2 kişi, şoförün otobüsü durdurmasıyla birlikte araçtan inerek kavga etmeye devam etti. Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi.

İETT otobüsünde yumruklu kavga, o anlar kamerada

BİRBİRLERİNE YUMRUK ATTILAR

Olay dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. Bir İETT otobüsü içerisindeki 2 yolcu arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Şoförün aracı durdurması üzerine sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerinin kıyafetlerini yırttı. Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

 

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#İETT Kavgası#Yumruklu Kavga#Sokak Kavgası

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