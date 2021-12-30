İETT otobüsünde yumruklu kavga! Oturan çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi. Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.
Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.
Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son dakika... Omicron etkisi: ABD'den flaş aşı açıklaması
Dünya haftalardır Omicron'u konuşuyor. Yeni varyantın baskın tür olmaya başlaması ile aşıların akıbeti ne olacak sorusu yüksek sesle sorulurken Pfizer koronavirüs aşısının arkasındaki BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in uyarıları sonrası planlar değişmeye başladı. ABD'den Omicron ve aşılar ile ilgili flaş açıklamalar geldi.