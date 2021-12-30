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İETT otobüsünde yumruklu kavga! Oturan çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı

#Çekmeköy#İett Otobüsü#Yumruklu Kavga

Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde, yabancı uyruklu çocukları oturduğu yerden kaldırmak isteyen bir kişi ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle otobüs adeta ringe döndü. Diğer yolcular ise büyük panik yaşayarak çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalıştı. Otobüsteki yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste yolculuk eden bir adam iddiaya göre, anneleriyle beraber otobüse binip koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi. Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu. Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.

Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.

Otobüste, çocukları oturdukları yerden kaldırma nedeniyle çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Çekmeköy#İett Otobüsü#Yumruklu Kavga

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