İETT otobüsünde korku dolu anlar! Şoför, hemen güzergahtan çıktı... O anlar kameraya böyle yansıdı

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Olay, cumartesi akşamı saat 19.50 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü'nde sefere çıkan İETT şoförü Saadetin Okat'ın kullandığı otobüse, 69 yaşındaki Mehmet Akif B. isimli yolcu bindi.

Yolcu, seferin hareket etmesinden 20 dakika sonra henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak bayıldı. Koltuktan düşen Akif B.'ye önce otobüsün içerisindeki diğer yolcular tarafından müdahale edildi.

Ardından otobüsün şoförü Saadettin Okat, yolcunun bilincinin kapalı olduğunu fark etmesi üzerine hızla harekete geçerek yaşlı adamı civardaki en yakın hastaneye yetiştirdi. Hastanenin önüne gelen şoför, durumu acil servisteki sağlık personeline bildirdi. Sağlık personeli, otobüsün içerisinde baygın halde olan yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı.

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İlk müdahalenin ardından bilincinin yerine geldiği öğrenilen Mehmet Akif B.'nin tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Öte yandan fenalaşan adamın hastanenin önüne getirilerek, sedyeye alındığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"İLK İŞİM AMCAYI DÜŞÜNMEK OLDU, İŞİ İKİNCİ PLANA ATTIM"

İETT şoförü Saadettin Okat, "19.20 seferine çıktım. Seferden 20 dakika sonra bir amca koltuktan düşerek baygınlık geçirdi. Yolcularla beraber önce müdahale ettik. Ben önce kalp krizi geçiriyor zannederek panikledim ama baktım nabzı atıyordu, nefes alıp veriyordu. Epilepsi nöbeti geçirdiğini anladık. Çevredeki en yakın hastaneye en hızlı şekilde yetiştirdim. Oradaki hemşireler de yardımcı oldu. Sedyeye alındı ve müdahale edildi. İlk işim amcayı düşünmek oldu, işi ikinci plana bıraktım. O amca benim babam da olabilirdi.

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Önce sağlık diyerek amcayı hastaneye yetiştirdiğim için mutluyum. Amcanın durumu en son iyiydi. İlk önce biz müdahale ettik ama baktık ki bilinci yerine gelmiyor, ilk işim hastaneye yetiştirmek oldu. Hemşireleri çağırdım hastaneye gelince, onlarda ilk müdahaleyi otobüsün içerisinde yaptılar. Sonra beraber sedyeye aldık içeriye götürdük ve orada müdahalelerini yaptılar" diye konuştu.