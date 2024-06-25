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İETT otobüsünde yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

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#İETT#İstanbul#Beykoz
İETT otobüsünde yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 16:33

Beykoz'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın korkuttu. Dumanların yükseldiği otobüste yolcular tahliye edildi.

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Yangın Beykoz Kavacık Dörtyol'da saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar - Beykoz arasında sefer yapan 15 KÇ numaralı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yolcuların ve otobüsü kullanan şoförün dumanı fark etmesiyle birlikte, otobüsteki tüm yolcular aşağıya indirildi.

İETT otobüsünde yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Otobüs şoförü tarafından çıkan yangın, yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da dumanlar tüm motoru sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüsün motor kısmı kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İETT otobüsünde yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

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#İETT#İstanbul#Beykoz

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