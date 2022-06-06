İETT otobüsünde taciz iddiası! Genç kadının fotoğrafını çekti, yolcular farketti

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Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Ataşehir’de 16M numaralı İETT otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs kadın yolculardan birinin uygunsuz fotoğrafını çekti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste bağrışmalar oldu.

Uygunsuz fotoğrafı çekilen kadın, “Haklı felan değilsin, fotoğrafımı çekmek ne demek?” diye tepki gösterdi. Otobüsteki yolculardan tarafından yaka paça yakalanan şahıs, “Kaçmam ben, mühendisim ben, 2 çocuk babasıyım, özür dilerim“ demesi dikkat çekti.

Fotoğraf çektiği iddia edilen şahısı yakalayan yolcu, cep telefonundan fotoğraflar kısmını açarak uygunsuz fotoğrafın çekildiğini doğruladı. Fotoğrafın çekildiğini doğrulayan yolcu, “Bu fotoğraf ne? 2 çocuk babasıyım diyorsun. Kızın fotoğrafını çekiyorsun“ diyerek tepki gösterdi.

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Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Fotoğraf çeken kişi gözaltına alındı. O anlar kadın bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.