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İETT otobüsünde korku dolu anlar... Yoldan çıkan otobüs boşluğa düştü

Güncelleme Tarihi:

#İETT#İstanbul#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 09:52

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İETT otobüsünde korku dolu anlar... Yoldan çıkan otobüs boşluğa düştü

İETT otobüsünde korku dolu anlar... Yoldan çıkan otobüs boşluğa düştü

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#İETT#İstanbul#Kaza

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