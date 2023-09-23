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İETT otobüsünde korku dolu anlar: Rampa çıkarken geri geri kayarak devrildi

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#Başakşehir#İett#Trafik Kazası
İETT otobüsünde korku dolu anlar: Rampa çıkarken geri geri kayarak devrildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 10:03

İstanbul Başakşehir'de rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kaza sırasında içeride yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, bir elektrik direğine çarptı ardından bir süre daha kayarak yol kenarındaki arsaya devrildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların savrulduğu, bir annenin de çocuğunun pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

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Kaza, geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Yeşilyurt Sokak'ta meydana geldi. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, bir elektrik direğine çarptı ardından bir süre daha kayarak yol kenarındaki arsaya devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs içerisinden çıkarılan 5 yaralı, ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde otobüsün geriye doğru kaydığı sırada frene basılmadığı tespit edildi.

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ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan şoför Durmuş B., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette konuyla ilgili ifade veren Durmuş B.'nin ekiplere frene bastığını söylediği öğrenildi. Durmuş B., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

İÇERİDE YAŞANANLAR KAMERADA

Kazanın otobüsün içindeki güvenlik kameralarına yansıdığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde geri geri kayan otobüsün içindeki yolcuların savrulduğu o sırada bir annenin bebeğinin pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Aralarında çocuklarında bulunduğu yolcular devrilen otobüsten kazanın şokunu atlattıktan sonra yürüyerek çıkıyor.

 

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#Başakşehir#İett#Trafik Kazası

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