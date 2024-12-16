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İETT otobüsünde kavga! Şoför tekmeyle araçtan indirdi, yolcu tehditler savurdu: Dursaydın seni öldürecektim

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#İETT#Başakşehir#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:22

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsünde şoförle bir kişi arasında bilinmeyenle bir nedenle kavga çıktı. Şoförün tekmesiyle dışarı çıkan şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim” şeklinde bağırırken; o anlar kameraya yansıdı.

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Olay, dün Başakşehir’de 78F isimli Kayaşehir - Metrokent seferini yapan İETT otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre bir kişi, seyir halindeki İETT şoföründen durmasını istedi ancak araç durmayarak yoluna devam etti.

İETT otobüsünde kavga Şoför tekmeyle araçtan indirdi, yolcu tehditler savurdu: Dursaydın seni öldürecektim

Bir müddet sonra aracın önünü keserek durduran şahıs, şoföre saldırmaya başladı. İkili bir müddet kavga ettikten sonra şoförün tekmesiyle araçtan inen şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim” şeklinde küfür ve tehditler savurarak oradan uzaklaştı.

İETT otobüsünde kavga Şoför tekmeyle araçtan indirdi, yolcu tehditler savurdu: Dursaydın seni öldürecektim

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Yaşanılanlar cep telefonu kamerasına yansırken kamerada bazı vatandaşların araçta çocuklar var diyerek korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

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#İETT#Başakşehir#Kavga

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