İETT otobüsünde 'fazla yolcu aldın' kavgası: Şoför yumruklayıp kovaladı, yolcu havalı tabanca çekti

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Olay dün saat 09:00 sıralarında yaşandı. Fevzipaşa Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsünde bulunan bir yolcu iddiaya göre şoförün fazla yolcu almasına tepki gösterdi.

Yolcu ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken yolcu otobüsten indi.

ŞOFÖR YOLDAN GEÇEN KADININ ARKASINA SAKLANDI

Üstündeki havalı tabancayı çeken yolcuyu, şoför yumruk ve tekme atarak darbetti. Daha sonra yolcu plastik mermi atan havalı tabancayı ateşlerken şoför yoldan geçen bir kadının arkasına saklanmaya çalıştı.

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Kavga sırasında vatandaşlar sağa sola kaçışırken olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla apartmana sığındı. Yolcu olay yerinden uzaklaşırken, olay sonrası soruşturma başlatan polis tarafları gözaltına aldı. Birbirinden şikayetçi olan yolcu ve otobüs şoförü daha sonra serbest bırakıldı.