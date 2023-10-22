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İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı

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#Otobüs#İETT#Kaza
İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:59

Bahçelievler'de İETT otobüsü, Ataköy Köprüsü üstünde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk, önce bir otomobilin üzerine daha sonra yola devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolun iki yönünde de trafik akışı durdu. 

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Kaza, saat 06.30 sıralarında, Ataköy Kavşağı'nın Bahçelievler yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada yoldan geçen otomobilin kaputuna ve yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı

Yolun her iki şeridi de trafiğe kapandı. Kaza sırasında, İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Sürücülerin de yara almadığı kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu. Devrilen aydınlatma direği ve İETT otobüsünü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

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İETT otobüsü yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı

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#Otobüs#İETT#Kaza

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