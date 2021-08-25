Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ yayaya Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu Kaza anÄ± kamerada

Kaza, Ã¶nceki gÃ¼n saat 15.36 sÄ±ralarÄ±nda Harbiye Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ gÃ¼zergahÄ±nda ilerlerken Remezan Taner, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu. Ä°ETT ÅŸofÃ¶rÃ¼ aniden karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Remezan Taner'i gÃ¶rÃ¼nce frene bastÄ± ancak otobÃ¼sÃ¼ durduramadÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± Remezan Taner olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybederken, Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ A.T. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edilen ÅŸofÃ¶r A.T., nÃ¶betÃ§i SavcÄ± Sami Åžahin tarafÄ±ndan sorgulandÄ±. ÅžofÃ¶r A.T. savunmasÄ±nda, bir anda yolcularÄ±n baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± duymasÄ± Ã¼zerine direksiyonu sola kÄ±rÄ±p frene bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§arpmaya engel olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin bir kusuru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SavcÄ± Åžahin, ÅŸÃ¼pheli ÅŸofÃ¶r A.T'yi "Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olmak" suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle mahkemeye sevk etti. NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸofÃ¶r A.T. her hafta en yakÄ±n karakola imza atmasÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.







OLAY OTOBÃœSÃœN GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDI



Kaza anÄ± otobÃ¼sÃ¼n gÃ¼venlik kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Remezan Taner'in yaya geÃ§idi olmayan yerde yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve otobÃ¼sÃ¼n Taner'e Ã§arptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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