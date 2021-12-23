İETT otobüsü şoförü yolcuya bıçak çekti

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 34 JK 1228 plakalı İETT otobüsünün şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yolcunun üstüne yürüyerek, bıçak çekti. Yolcuların tepkisi üzerine yerine geçen şoför, aracını kullanarak uzaklaştı.