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İETT otobüsü park halindeki minibüse çarptı! 2 kişi yaralandı

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#Kaza#Ankara#Ataşehir
İETT otobüsü park halindeki minibüse çarptı 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 05:24

İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü kontrolden çıkarak emniyet şeridinde bulunan park halindeki minibüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

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Olay saat 01.15 sularında TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 HO 2921 plakalı İETT otobüsü, içerisine 34 FDZ 256 plakalı motosikletin yüklendiği 34 AZ 9485 plakalı minibüse arkadan çarptı. Motosikletin arıza yaptığı için minibüse yüklendiği öğrenildi.

2 YARALI

Kaza sonucu minibüs sürücüsü Cemalettin Akpınar ve motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Ergenç yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sonucu sonucu TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı otoyolda tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İtfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola dağılan araçların cam kırıklarını tazyikli suyla temizlerken karayolları ekipleri yolda kumlama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

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Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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#Kaza#Ankara#Ataşehir

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