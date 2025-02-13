İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

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Kaza, Darülaceze Caddesi Darülaceze durağı önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kambur'un kullandığı İETT otobüsü, Darülaceze durağına yanaştığı sırada yerlerin kaygan olması nedeniyle duramayarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta bulunan 2 kişi düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Otobüs şoförü Ömer Kambur, Otomobil duruyordu. Ben de frene bastım ama duramadım. Arkadan frene bastım ama araba aktı gitti. Arabada ayakta olan 2 kişi yere düştü dedi.

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