×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İETT#İstanbul #Şişli
İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 09:05

Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsü durak girişinde duran otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta duran 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Darülaceze Caddesi Darülaceze durağı önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Kambur'un kullandığı İETT otobüsü, Darülaceze durağına yanaştığı sırada yerlerin kaygan olması nedeniyle duramayarak park halindeki otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta bulunan 2 kişi düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

Otobüs şoförü Ömer Kambur, Otomobil duruyordu. Ben de frene bastım ama duramadım. Arkadan frene bastım ama araba aktı gitti. Arabada ayakta olan 2 kişi yere düştü dedi.

Haberin Devamı

İETT otobüsü otomobile çarptı: 2 yaralı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İETT#İstanbul#Şişli

BAKMADAN GEÇME!