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İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı: 17 araca çarptı

#Otobüs#İETT#Kaza

Eyüpsultan'da şoförünün park ettiği İETT otobüsünü çalan şüpheli, mahalleyi birbirine kattı. 17 araca çarpan otobüs, yol kenarında park halindeki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Şüpheli, olay yerinden kaçarken kaza anları kameralara yansıdı.

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Silahtarağa Mahallesi Tramvay İstasyonu yakınında görevli şoför tarafından park edilen 34 HK 3374 plakalı özel halk otobüsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalındı. Şüpheli çaldığı otobüsle Atatürk Bulvarı'ndan Canan Sokak'a girdiği sırada önce yön tabelasına, ardından da sokakta bulunan park halindeki 17 araca çarptı. Şüpheli kaçarken, olay sokaktaki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

"BİZ SESİ DUYDUĞUMUZDA EV SALLANDI"

Kazanın olduğu sokakta oturan Aybüke Tunç, "Biz evde oturuyorduk, gürültü koptu. Otobüs hızlı bir şekilde yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Otobüs gelirken park halindeki araçların camlarını kırmış. Kamyon burada duruyordu, çarptı. Kamyon da bakkala çarptı. Herkes toplandı. Herkesin arabasına vurmuş. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sesi duyduğumuzda ev sallandı. Büyük gürültüydü, kardeşlerim ağladı. Şoförün kaçtığını gördük." dedi.

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İETT otobüsü mahalleyi birbirine kattı: 17 araca çarptı



Park halindeki kamyonu zarar gören Hakan Karabıçak, "Yokuştan aşağı gelene kadar yaklaşık 15, 16 araca vuruyor. Benim kamyonda yüklü malzeme olduğu için vurduğunda markete doğru sürüklüyor. Araç şoförü kaçıyor. İçerisinde 40, 50 tane çelik kasa mevcut. Otobüsün hızını çelik kasalar kesiyor. 5, 6 ton yük var. Eğer yük olmasaydı. Diğer arabalar gibi bu arabaya da vururdu." şeklinde konuştu.

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#Otobüs#İETT#Kaza

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