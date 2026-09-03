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İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

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#Trafik Kazası#İETT Otobüsü#Yaralı Bebek
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1i bebek 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 19:59

SULTANBEYLİ’de İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 16.15 sıralarında Battalgazi Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eren Ö. idaresindeki 34 LN 5520 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle, Ergin K.’nin kullandığı İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Eren Ö. ile otobüste bulunan biri bebek 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsü şoförü Ergin K.’nin ise trafik ekiplerince yapılan kontrollerin ardından önce hastaneye, ardından da emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Trafik Kazası#İETT Otobüsü#Yaralı Bebek

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