İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı, yolcu yaralandı

#Otobüs Kazası#Minibüs Kazası#TEM Otoyolu
Beşiktaş, TEM Otoyolu bağlantı yolunda aynı istikamete giden İETT otobüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Kaza sonucu minibüs devrilirken, otobüste bulunan kadın yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 aralarında Konaklar Mahallesi TEM bağlantı yolu Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem A.'nın kullandığı 34 HO 3854 plakalı İETT otobüsü, aynı istikamete giden Metehan İ. idaresindeki 10 ET 114 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, devrilerek yan yattı. Olayda sürücüler yara almadan kurtulurken, otobüste yolcu olarak bulunan Serap Ö. hafif şekilde yaralandı.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme yapması sonrasında araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

