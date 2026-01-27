×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İETT otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Arnavutköy#İETT#Kaza
İETT otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 01:43

Arnavutköy'de etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü, karşı yönden gelen Özkan Dalkılıç'ın kullandığı 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İETT otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü Özkan Dalkılıç'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Haberin Devamı

Öte yandan hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Dalkılıç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arnavutköy#İETT#Kaza

BAKMADAN GEÇME!