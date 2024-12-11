İETT otobüsü geçtiği sırada yol çöktü, araç mahsur kaldı

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Olay, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsünün geçiş yaptığı sırada yolda meydana gelen çökmede arka tekerin çukurda kalması nedeniyle otobüs yolda kaldı.

Şoför uzun süre çukurdan çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yolcular otobüsten inerek gidecekleri yere yürüyerek giderken, Talatpaşa Caddesi'nde trafik tek şeritten verildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen belediye ekipleri iş makinası yardımıyla otobüsü kurtardı.

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OTOBÜS ÇÖKEN YOLA DÜŞTÜ

Mahalle sakini Eşref Arslan “Gece saatlerinde kazı yapmışlar. Yağmur da yağınca otobüs çöken yola düştü. Bütün trafik alt üst oldu. Yolcular da yürüyerek işe gitti. Otobüsler burada beklemek zorunda kaldı. Şu an yolu açmak için çalışıyorlar" dedi.

2 SAAT YOL KAPANDI

Dükkan sahibi Mustafa Şentürk “Akşamdan geldiler. Burada elektrik kesintisi oldu. Burayı açtılar elektriği yaptılar. Moloz attılar. Yağmur yağınca çukur oluştu. Otobüs içerisine düştü. Sonra çukuru doldurdular. Araçlar geçince bu sefer elektrik kesildi. Şu an dükkanda elektrik yok. Bir daha gelecekler tekrara burayı açacaklar. Yeniden yapacaklar. Burada yol kapandı. 2 saat otobüsler bekledi" dedi.

Yolda oluşan çukur, mıcır serilerek kapatıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.