İETT otobüsü binaya çarptı: 6 yaralı

Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2026 21:21

İstanbul Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi.

Kazada yaralandığı belirlenen otobüsün içindeki 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

