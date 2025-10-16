×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İETT otobüsü durağa dalmıştı! 2 çocuk annesi Deniz, trafik kavgasındaki öfkeye kurban gitti! Genç kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Güncelleme Tarihi:

#İETT#İstanbul#Kaza
İETT otobüsü durağa dalmıştı 2 çocuk annesi Deniz, trafik kavgasındaki öfkeye kurban gitti Genç kadının cenazesi Adli Tıptan alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 14:52

Çekmeköy'de İETT otobüsünün durağa çarptığı kazada yaralanarak hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün (35) cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Kazaya ilişkin ortaya çıkan araç içi kamera görüntülerinde otobüs şoförünün bir motosikletli ile kavga ettiği ve motosikletlinin üzerine otobüsü sürdüğü, bu sırada da kontrolü kaybettiği görülmüştü.

Haberin Devamı

Çekmeköy'de dün İETT otobüsünün motosiklet sürücüsü ile yaşadığı tartışmanın ardından otobüs, durağa çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk annesi Deniz Şengül yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

İETT otobüsü durağa dalmıştı 2 çocuk annesi Deniz, trafik kavgasındaki öfkeye kurban gitti Genç kadının cenazesi Adli Tıptan alındı

Şengül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İncelemesi tamamlanan Deniz Şengül'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Gözden KaçmasınKantincinin oğlu okul müdürünü, çocuklarının önünde vurdu Saldırı anı kameradaKantincinin oğlu okul müdürünü, çocuklarının önünde vurdu! Saldırı anı kameradaHaberi görüntüle

İETT otobüsü durağa dalmıştı 2 çocuk annesi Deniz, trafik kavgasındaki öfkeye kurban gitti Genç kadının cenazesi Adli Tıptan alındı

Cenazenin yarın ikindi namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Baklalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

İETT otobüsü durağa dalmıştı 2 çocuk annesi Deniz, trafik kavgasındaki öfkeye kurban gitti Genç kadının cenazesi Adli Tıptan alındı

İETT otobüsü durağa dalmıştı 2 çocuk annesi Deniz, trafik kavgasındaki öfkeye kurban gitti Genç kadının cenazesi Adli Tıptan alındı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İETT#İstanbul#Kaza

BAKMADAN GEÇME!