İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı

#İETT#Üsküdar#Kaza
İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 11:27

Üsküdar'da İETT otobüsü 5 katlı binanın giriş katındaki börekçiye girdi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İETT otobüsü börekçiye daldı: 4 yaralı

