İETT otobüsü 4 araca çarptı: Kaza saniye saniye kamerada

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Kaza saat 08.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NL 5347 plakalı İETT otobüsü, ara sokaktan caddeye bağlanmak için yoğun müsait olmasını bekleyen Doğan Yağan idaresindeki 34 NFS 40 plakalı hafif ticari araca çarparak kaldırıma çarptı. Duramayan otobüs, park halindeki 34 HO 2246 plakalı başka bir İETT otobüsüne ve park halindeki 2 araca daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, ara sokaktan caddeye bağlanmak için bekleyen hafif ticari araca çarparak kaldırıma çıktığı anlar yer alıyor.

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