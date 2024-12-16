İETT otobüsleri canlarından etti

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Gözaltına alınan Sezgin, ifadesinde otobüs park halindeyken geri gittiği sırada vatandaşların bağırması sonucu durduğunu ve çocuğun otobüsün altında kaldığını söyledi. Kızı için gözyaşı döken acılı baba Akil Cuma, hurdacılık yaptığını ve kızını dışarıda ararken ölüm haberini aldığını belirterek “Adalet yerini bulsun” dedi.

500T ECELİ OLDU

Beşiktaş’ta da dün 11.30 sıralarında minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38), otobüs durağına doğru yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61), Koyunoğlu’na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şoför Kemal B. gözaltına alındı.