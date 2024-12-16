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İETT otobüsleri canlarından etti

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#Nesrin Cuma#Hüseyin Sezgin#İETT Otobüsü
İETT otobüsleri canlarından etti
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 07:00

İSTANBUL’da önceki gece 23.00 sıralarında ailesi tarafından öğle saatlerinde Taksim Meydanı’na yakın bir caminin Kuran kursuna gönderilen 10 yaşındaki Nesrin Cuma’ya Hüseyin Sezgin’in (28) şoförlüğünü yaptığı İETT otobüsü çarptı. Sürcüsünün ani bir geri manevra yapması sonucu otobüsün altında kalan Nesrin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Gözaltına alınan Sezgin, ifadesinde otobüs park halindeyken geri gittiği sırada vatandaşların bağırması sonucu durduğunu ve çocuğun otobüsün altında kaldığını söyledi. Kızı için gözyaşı döken acılı baba Akil Cuma, hurdacılık yaptığını ve kızını dışarıda ararken ölüm haberini aldığını belirterek “Adalet yerini bulsun” dedi.

500T ECELİ OLDU

Beşiktaş’ta da dün 11.30 sıralarında minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu (38), otobüs durağına doğru yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61), Koyunoğlu’na çarptı. Otobüsün altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şoför Kemal B. gözaltına alındı.

 

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#Nesrin Cuma#Hüseyin Sezgin#İETT Otobüsü

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