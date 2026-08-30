İETT kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

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Aksoy'un cenazesi, sabah saatlerinde İstanbul'dan hava yoluyla İzmir'e getirildi.

Karaburun'daki Abdullahağa Camisi'ne götürülen Aksoy'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenazeye Aksoy'un akrabaları ve arkadaşları katıldı.

İstanbul'da kamuya ait bir misafirhanede müdür olarak çalışan Aksoy'un evli ve bir çocuk babası olduğu, kazanın meydana geldiği gün işten çıktıktan sonra evine gitmek üzere İETT otobüsüne bindiği öğrenildi.

OLAY

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, 28 Ağustos Cuma günü Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

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Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer almıştı.

Şerit değiştirmek için otobüsün önüne doğru manevra yapan otomobilin sürücüsü tutuklanmıştı.