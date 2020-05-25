İETT çalışıyor mu, İETT bayramda ücretsiz mi?

Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 498 hatta seferler arife günü ve bayram süresinde de devam edecek. Cumartesi günü bin 608 araçla 13 bin 642 sefer düzenlenmesi planlandı. Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinin her birinde de yine 498 hatta bin 527 araçla 8 bin 881 sefer düzenlenecek. Hatlarda yoğunluk yaşanması durumunda yedek araçlarla ilgili hatlardaki yoğunluk azaltılacak. İstanbullular, kullanmak istedikleri otobüs hatlarıyla ilgili güzergâh ve sefer saatlerine iett.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

Metrobüs hattında ise sabah ve akşam daha sık seferler düzenlenecek. 23 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 06 ile 10 arasında 3 dakikada bir, 10 ile 16 arasında 10 dakikada bir, 16 ile 20 arasında 3 dakikada bir sefer düzenlenecek. 20 ile 24 arasında 15 dakikada bir sefer yapılacak.

Pazar ve bayramın diğer günleri Salı ve Çarşamba sabah saat 06 ile 10 arasında 3 dakikada bir, 10 ile 16 arasında 10 dakikada bir, 16 ile 20 arasında 3 dakikada bir sefer yapılacak. 20 ile 24 arasında ise 10 dakikada bir sefer düzenlenecek.

İETT, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 4 gün boyunca hastaneler için otobüs tahsisi yaptı. İstanbul’daki 2 kamu, 26 özel, toplam 28 hastaneye 4 günde toplam 186 otobüs tahsis edildi. Otobüsler hastane personelinin işe gidiş ve dönüşlerinde hizmet verecek.