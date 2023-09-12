İEL’de tam puanlı şampiyonların ilk günü

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YENİ eğitim öğretim yılının ilk gününde, İstanbul Erkek Lisesi (İEL), tamamı LGS şampiyonlarından oluşan 150 yeni öğrencisine ‘merhaba’ dedi. Köklü lise bu yıl hazırlık okuyacak olan şampiyon öğrencilerini ilginç bir gelenekle karşıladı. Şampiyon öğrenciler okulun ilk günü bahçede sıraya dizildiklerinde kıyafetleri, üst sınıflardan farklıydı; üzerilerinde bir sarı gömlek, kravat ve gri pantolon vardı. Okulun eski öğrencileri ise üzerinde İstanbul Erkek Lisesi yazan formalar giymişti. Geleneğe göre hazırlık sınıfı öğrencileri 19 Mayıs gecesi Çanakkale Kanlısırt’ta yakalarına rozet takılana kadar okulun logosunu taşıyan sarı-siyah üniformaları giyemiyorlar. Ayrıca okulun marşı olarak kabul edilen Sakarya Marşı’nı söylemeleri de yasak. Gelenek bu yıl da tekrarlandı ve şampiyonlar sıraya geçip, büyüklerden Sakarya Marşı’nı dinledi.

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KANLISIRT’A KADAR MARŞ YOK

Okul Müdürü Hüseyin Sarı, okullarının ilginç geleneğini şöyle anlattı: “Bu çocuklarımız şampiyon olarak buraya geldiler, sıralara oturdular ancak henüz İstanbul Erkek Liseli değiller. Onlar yalnızca, okulun eski renkleri olan sarı gömlek ve gri pantolon giyebiliyorlar. Biz de onlara ağabey ve ablalarının tabirleriyle ‘civciv’ diye sesleniyoruz. 2024 yılının 18 Mayıs’ını 19 Mayıs’a bağlayan gecesi saat 3 buçukta Kanlısırt’ta düzenleyeceğimiz rozet takma töreninin ardından, ağabeylerinin şehit oldukları yerde ve günde her biri aynı anda İstanbul Erkek Liseli olacaklar. Sonrasında normal formalarına, kıyafetlerine geçebilecekler. Törenin ardından Sakarya Marşı’nı da söylemeye hak kazanmış olacaklar.”