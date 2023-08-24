İdris’i arkadaşı öldürmüş

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ŞANLIURFA Birecik’te geçen pazartesi gecesi, işten çıkıp motosikletiyle evine giden İdris Kaya (36), tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Olayın ardından yolda motosikletine aldığı arkadaşı Süleyman Şahin jandarma tarafından gözaltına alındı. Süleyman Şahin jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şahin, sattığı uyuşturucunun parasını alamadığı için yolda tartıştıklarını, motosikleti durdurduğu sırada da Kaya’yı sırtından vurduğunu söyledi. İdris Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.