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İdris’i arkadaşı öldürmüş

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#İdris Kaya#Cinayet#ŞANLIURFA
İdris’i arkadaşı öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:00

İşten çıktıktan sonra eve giderken vurulan İdris Kaya’yı, motosikletine aldığı arkadaşı Süleyman Şahin’in öldürdüğü ortaya çıktı.

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ŞANLIURFA Birecik’te geçen pazartesi gecesi, işten çıkıp motosikletiyle evine giden İdris Kaya (36), tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Olayın ardından yolda motosikletine aldığı arkadaşı Süleyman Şahin jandarma tarafından gözaltına alındı. Süleyman Şahin jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. Şahin, sattığı uyuşturucunun parasını alamadığı için yolda tartıştıklarını, motosikleti durdurduğu sırada da Kaya’yı sırtından vurduğunu söyledi. İdris Kaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İdris’i arkadaşı öldürmüş

 

 

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#İdris Kaya#Cinayet#ŞANLIURFA

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