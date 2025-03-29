İdrar tahlilinde temiz raporu skandalı! Seri numarası alınmış paralarla suçüstü yakalandı

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Batman’da haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılan şüphelilerin idrar örneklerinin verilmesi için getirildikleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, görevli bazı memurların test sonuçlarına müdahale ederek sonucun negatif çıkmasını sağladığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, memurlar A.T. ve Ş.K.’nin, şüphelilerin tahlili temiz çıksın diye kendi idrarlarını kullandıkları, para konusunda anlaşamadıkları durumlarda tahlilleri bozuk çıkararak tekrar numune vermek zorunda bıraktıkları, bin 500 TL ile 3 bin TL arasında ücretler aldıkları tespit edildi.

SERİ NUMARASI ALINMIŞ PARALARLA SUÇÜSTÜ YAPILDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Bir şüpheli, 3 bin TL verilerek hastaneye getirildi. Yapılan tahlil işleminin ardından polis ekipleri, memur A.T.’nin üzerinde arama yaparak seri numaraları alınmış 3 bin TL’yi ele geçirdi. A.T. ile dosyada ismi geçen ve bazı şüphelilerin rüşvet verdiklerini beyan ettiği memur Ş.K. de gözaltına alındı.

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İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.T. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, uzun yıllardır bu işi yaptıkları belirlenen şüphelilerin baktıkları dosyalardaki kişilerden sonuçları temiz çıkanlardan yeniden numune alınmaya başladı.