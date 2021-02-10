İDO ve Şehir Hatları seferlerine fırtına engeli! İptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.
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