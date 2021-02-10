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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

İDO ve Şehir Hatları seferlerine fırtına engeli! İptal edildi

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İDO ve Şehir Hatları seferlerine fırtına engeli! İptal edildi
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. 

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla saat 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak. 

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, lodos nedeniyle saat 07.10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı, 07.55 Bostancı-Karaköy seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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