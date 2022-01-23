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İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak 2022 İDO sefer iptalleri

#İdo#İdo Seferleri#İdo İptal Edilen Seferleri
İDO seferleri iptal mi 23 Ocak 2022 İDO sefer iptalleri

İDO seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Sabah saatlerinde ve gün içerisinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan İDO, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı. İşte, İDO'nun iptal ettiği seferlerin listesi

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İDO iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, 23 Ocak tarihinde iptal edilen İDO seferleri listesi;

Yalova-Pendik 23.01.2022 10:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Yalova-Pendik 10:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 23.01.2022 10:30
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Büyükçekmece-Avcılar-Bursa 23.01.2022 10:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Büyükçekmece-Avcılar-Bursa 10:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Pendik-Yalova 23.01.2022 11:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Pendik-Yalova 11:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 11:35
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yalova-Pendik 23.01.2022 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Yalova-Pendik 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.01.2022 14:30
Değerli Misafirimiz; 23.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 14:30 seferimizin saati 12:00 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 13:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Pendik-Yalova 23.01.2022 14:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Pendik-Yalova 14:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 23.01.2022 18:00
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 19:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 20:35
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 20:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 23.01.2022 22:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 22:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 07:06
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:06 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 24.01.2022 09:00
Değerli Misafirimiz; 24.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09:00 seferimizin saati 08:30 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 24.01.2022 08:30
Değerli Misafirimiz; 24.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizin saati 09:00 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 24.01.2022 10:30
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 11:35
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 13:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

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