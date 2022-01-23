İDO seferleri iptal mi? 23 Ocak 2022 İDO sefer iptalleri

İDO iptal edilen seferler listesi, işletmenin internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, 23 Ocak tarihinde iptal edilen İDO seferleri listesi;
Yalova-Pendik 23.01.2022 10:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Yalova-Pendik 10:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 23.01.2022 10:30
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Büyükçekmece-Avcılar-Bursa 23.01.2022 10:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Büyükçekmece-Avcılar-Bursa 10:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Pendik-Yalova 23.01.2022 11:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Pendik-Yalova 11:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 11:35
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Yalova-Pendik 23.01.2022 12:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Yalova-Pendik 12:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 23.01.2022 14:30
Değerli Misafirimiz; 23.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 14:30 seferimizin saati 12:00 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 13:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Pendik-Yalova 23.01.2022 14:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 23.01.2022 Pendik-Yalova 14:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 23.01.2022 18:00
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 18:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 19:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 23.01.2022 20:35
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 20:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 23.01.2022 22:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 23.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 22:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 07:06
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:06 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 24.01.2022 09:00
Değerli Misafirimiz; 24.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 09:00 seferimizin saati 08:30 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 24.01.2022 08:30
Değerli Misafirimiz; 24.01.2022 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizin saati 09:00 olarak değiştirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 24.01.2022 10:30
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş 10:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 11:35
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:35 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 24.01.2022 13:15
Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 24.01.2022 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 13:15 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.