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Gülseli KENARLI - İstanbul DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 11:47, Son Güncelleme:

İDO kaptanı tesadüfen fark etti... 3 gün sonra mucize kurtuluş

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Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.

Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.

İDO kaptanı tesadüfen fark etti... 3 gün sonra mucize kurtuluş

Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi. Feribota alınan kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi. Oldukça bitkin olduğu öğrenilen bu kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

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