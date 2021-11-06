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İDO çalışıyor mu, seferler iptal mi? İDO sefer saatleri son dakika...

#İDO#İDO Çalışıyor Mu#İDO Sefer Saatleri
İDO çalışıyor mu, seferler iptal mi İDO sefer saatleri son dakika...

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri akşam 18:00'dan sonra iptal edilirken, bugün itibariyle İDO çalışıyor mu, seferler iptal mi araştırmaları hız kazandı. Yoğun sisin bugün öğlene kadar devam edebileceğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü seferlerin iptal edilebileceği uyarılarında bulundu. Peki, İDO çalışıyor mu, seferler iptal edildi mi? İşte İDO sefer saatleri son dakika...

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İstanbul'da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Boğazı'nın çevresindeki Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar ve Kadıköy başta olmak üzere Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Zeytinburnu ile Bakırköy gibi ilçelerde yoğun sis görüldü.Dün yaşanan sis nedeniyle Şehir Hatları'nın internet sitesinden de, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edilmişti. İDO’dan yapılan açıklamada ise, Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi. Bunun ardından bugün itibariyle şehir dışı yolculuklarda tercih edilen İDO seferleri de merak konusu oldu. Peki, İDO çalışıyor mu, seferler iptal edildi mi? İşte İDO sefer saatleri son dakika...

İDO ÇALIŞIYOR MU? İDO VE BUDO İPTAL SEFER SAATLERİ

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İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi son dakika iptal edilen sefer saatleri;

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

08.00

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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