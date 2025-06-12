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İDO, Burgaz seferlerine başladı

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#İstanbul Deniz Otobüsleri#İDO#Bulgaristan
İDO, Burgaz seferlerine başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 18:34

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bulgaristan’ın Burgaz şehrine seferler başlattığını düzenlediği lansmanla duyurdu.

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bulgaristan’ın Burgaz şehrine seferler başlattığını düzenlediği lansmanla duyurdu. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan'ın açılış konuşmasını yaptığı geceye aralarında gazetecilerinde olduğu çok sayıda davetli katıldı.

İDO, Burgaz seferlerine başladı

Sirkeci terminalinden hareket eden özel bir gemide, gelen davetlilere geçen yıl başlattığı Yunanistan Samos, Leros seferleri ile Midilli, Rodos, Girne ve Burgaz seferleri hakkında tanıtım filmi izletildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetliler müzik eşliğinde boğaz turu yaptı.

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#İstanbul Deniz Otobüsleri#İDO#Bulgaristan

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