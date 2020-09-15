İdlib’te, savaş mağduru aileler evlerine kavuştu

Suriye’deki iç savaş nedeniyle, İdlib’te 2011’den beri olağanüstü şartlarda yaşayan savaş mağduru aileler için, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda, ailelerin zorlu kış şartlarında barınabilecekleri konutlar inşa ededen,Deniz Feneri Derneği de, bölgede 650 briket evin yapımını tamamlandı. Oturmaya hazır hale getirilen evlere, savaş mağduru İdlibli ihtiyaç sahibi aileler yerleştirilecek. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle, , altyapı çalışmalarına hız veren dernek, briket ev inşasının 1 ve 2.’nci etabını tamamlayıp, 400 konutluk 3. Etap inşasına başladı.

KONUTLAR 24 METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

Ortalama 24 metrekare büyüklüğündeki evlerde, oturma ve ebeveyn odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Su tankı ile tüm kapı ve pencereler çürüme ve paslanmaya dayanıklı malzemeden yapılıyor. Evlerin etrafında okul, cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlar da bulunuyor. İnşa edilen evlere yerleştirilen ailelere, başta gıda maddesi olmak üzere sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri ışıldak ve mutfak gereçlerinden oluşan malzemeler de veriliyor.

Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, hayırseverlerin katkısıyla, İdlib’te ilk etapta 200 ev inşa ettiklerini, 400 evden oluşan 2. Etabın da yakında ailelere teslim edeceklerini, kışa gelmeden de 3. Etap evlerin inşasını tamamlayıp, Suriyeli ailelere teslim edeceklerini söyledi.