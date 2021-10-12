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İdlib’den ürküten rapor! 'Kimyasal madde depolanıyor...'

#İdlib#Kimyasal Saldırı#Rapor
İdlib’den ürküten rapor Kimyasal madde depolanıyor...

Türk güvenlik birimlerinin İdlib’deki gelişmelerle ilgili Ankara’ya geçtiği rapor, rejim ve destekçisi İranlı milislerin halka kimyasal silahla saldırı yapma hazırlığında olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Halep bölgesinde yoğun şekilde kimyasal madde depolanıyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede ana gündem maddesi olan İdlib’de, Türkiye’nin tüm uyarıları ve Rusya’yı ayrıntılı şekilde bilgilendirmesine rağmen, rejim unsurlarının bu bölgede sivil halka yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Türk güvenlik birimlerinin son olarak İdlib’deki gelişmelerle ilgili Ankara’ya geçtiği rapor, rejim ve destekçisi İranlı milislerin kimyasal silahla saldırı yapma hazırlığında olduğunu ortaya koydu. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre raporda, Suriye rejiminin İdlib bölgesinde sivil halka kimyasal silahla saldırı yapmaya hazırlandığına yönelik emarelerde artış görüldüğü vurgulandı.

GAZ TANKERLERİ

Raporda, rejim güçleri ve İranlı milislerin Halep bölgesinde yoğun şekilde kimyasal madde depoladığı, zehirli gazlar taşıyan bir veya iki tankerin her gün şehre giriş yaptığı belirtilerek, “Rejim ve İranlı muhaliflerin çok kısa bir süre içinde saldırı düzenleyerek muhalifleri kimyasal silah kullanmakla suçlayacaklarına dair ciddi istihbarat bilgileri var” şeklinde değerlendirmeye yer verildi.

SALDIRIYA ZEMİN

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Raporda ayrıca, “Suriye rejiminin İdlib bölgesinde sivillere karşı kimyasal silah kullanılarak yapılacak saldırının sorumlusu olarak muhalifleri hedef göstermeyi alışkanlık haline getirdiği biliniyor. ‘Muhalif gruplarca kimyasal silah saldırısının yapılarak suçun Suriye rejimine atılacağı’ haberlerinin artan bir yoğunlukla dile getirilmesi ise rejim ve İranlı milislerin saldırıya zemin hazırlamaları olarak değerlendiriliyor” denildi.

Ankara, rejim güçlerinin İdlib’de sivilleri kimyasal silahla hedef almaya başlaması durumunda Türkiye sınırına doğru yeniden yoğun bir göç yaşanması endişesini de taşıyor.

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#İdlib#Kimyasal Saldırı#Rapor