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İdlib'den Tekirdağ'a izne gelmişti! Uzman çavuştan acı haber

#Uzman Çavuş#Onur Karatop#Kaza
İdlibden Tekirdağa izne gelmişti Uzman çavuştan acı haber

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü uzman çavuş Onur Karatop (27), hayatını kaybetti. Karatop’un, İdlib'de görev yaptığı ve 2 haftalık izne ailesini ziyarete geldiği belirtildi. 

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Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- Kaza, sabah saatlerinde, Çerkezköy- Çorlu kara yolu otogar kavşağında meydana geldi. Uzman çavuş Onur Karatop’un kullandığı 16 SBK 30 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Musa G. yönetimindeki 59 TJ 083 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Karatop, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Karatop, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Uzman çavuş Onur Karatop’un, Suriye’nin İdlib kentinde görev yaptığı ve 2 haftalık izne ailesini ziyarete geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İdlibden Tekirdağa izne gelmişti Uzman çavuştan acı haber

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#Uzman Çavuş#Onur Karatop#Kaza