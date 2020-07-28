MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür: Bize çok iyi davranıyorlar
GeriGündem İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür: Bize çok iyi davranıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 18:44,Son Güncelleme:

İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür: Bize çok iyi davranıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür: Bize çok iyi davranıyorlar
Abone Olgoogle-news

İdlib'de yaşayan Suriyeliler, büyük küçük herkese şefkat elini gösteren Türk askerlerine teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İdlib'de yaşayan Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

Yardımlarından ötürü Türk askerine teşekkür eden Suriyeliler, şu ifadeleri kullandı:

"Türk askerleri burada büyük küçük herkese saygı gösteriyorlar, bize çok iyi davranıyorlar. Allah'ın lütfu ve onlar ile durum eskisinden daha iyi. Onlar bizim için ailesini ülkesini bırakıp buraya geldi, 3 yıldır buradalar. İnşallah durumlar bundan sonra daha iyi olacak. Askerler bize çok iyi davranıyor."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle