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AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 22:55,Son Güncelleme:/

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Askerler, konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca konvoyda sinyal kesici askeri araçların da olduğu görüldü.

Öte yandan, konvoyda 8 yaşındaki mayın arama köpeği ''Kaya'' da yer aldı.

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