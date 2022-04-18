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İdlib’de yetimlere iftar

#Kızılay#İdlib#İftar
İdlib’de yetimlere iftar

Türk Kızılay, Dünya Yetimler Günü’nde Suriye’nin İdlib şehrinde yetim çocuk ve aileler için iftar yemeği düzenledi.

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Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Suriye’de günde 77 bin aileye iftar veriyoruz. 30 binden fazla aileye gıda desteği veriyoruz. 12 yetimhanemizde 3 bin yetimimiz var. Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Suriye genelinde yaklaşık 1396 tane kamp var. Buralarda hem gıda hem hijyen malzemesi dağıtıyoruz” diye konuştu.

Basın mensuplarıyla Killi’de Kızılay’ın kurduğu yetimhanede yardım kolisi de dağıtan Altan, bölgede inşa edilen briket evleri ziyaret etti. Altan, “AFAD’ın koordinasyonunda 10 bin hedefiyle çıktığımız briket evlerde 60 bin sayısına ulaştık. Kefer Lousin ve Meşhed Ruhin bölgesinde bulunan briket evlerimizi de bayramdan önce teslim edeceğiz. İki de okul yapıyoruz, yeni eğitim yılına kadar bitecekler.”

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#Kızılay#İdlib#İftar

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