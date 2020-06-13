İdlib’de yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İdlib’de 5 Haziran’da teröristlerce ambulansa yapılan saldırıda ağır yaralanan Mağat’ın, kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, “Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.