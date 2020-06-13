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ANKARA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İdlib’de yaralanan asker şehit oldu

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İdlib’de yaralanan asker şehit oldu
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İdlib’de 5 Haziran’da, teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde 5 Haziran’da teröristlerce zırhlı ambulansa yapılan saldırıda ağır yaralanan askerin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadesine yer verildi.

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